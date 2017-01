Gewonde bij ongeval op A27 bij Eemnes

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 21 januari 2017, 09:03 uur | update: 09:46 uur

De auto kwam tegen de vangrail en raakte flink beschadigd. Foto: Caspar Huurdeman

EEMNES - Op de A27 bij Eemnes is vanochtend een persoon gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval. De auto met twee inzittenden raakte van de weg af en knalde tegen de vangrail.



Het ongeluk gebeurde rond 09.00 uur. Ambulancepersoneel heeft zich over de twee inzittenden ontfermd, een van hen is meegenomen naar het ziekenhuis. De auto raakte flink beschadigd.



Omstanders melden dat het spekglad is op de A27.



