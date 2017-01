'Buurtgezinnen' kanshebber Appeltje van Oranje

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zaterdag 21 januari 2017, 13:54 uur | update: 13:59 uur

Foto: Rick Nederstigt, ANP

PROVINCIE UTRECHT - Het project Buurtgezinnen in Rhenen is genomineerd voor het 'Appeltje van Oranje' door het Oranjefonds.



Buurtgezinnen steunt families die overbelast zijn. Zij worden gekoppeld aan gezinnen in de buurt die ondersteuning kunnen geven. Ook de Stichting Move in Utrecht maakt kans op de prijs.



Het fonds zet met de prijs organisaties of initiatieven in het zonnetje die zich inzetten voor de kansen van mensen, zodat zij makkelijker mee kunnen doen in de maatschappij.



De prijs wordt op 18 mei uitgereikt door koning Willem-Alexander.



