KNSB: geen ijsincidenten, wel waaghalzen

PROVINCIE UTRECHT - Voor zover de schaatsbond KNSB heeft kunnen nagaan, zijn er zaterdag geen vervelende ongelukken geweest met schaatsers. Wel waren er hier en daar waaghalzen die het open water opgingen. Net als vrijdag zakten er op verschillende plekken mensen door het ijs.



"Er is best veel geschaatst vandaag en op veel plekken in het hele land waren ijsbanen open. Maar ook hebben we mensen gezien die de plassen opgingen, en dat blijft gevaarlijk. Zeker als je in je eentje gaat", zegt Ramon Kuipers, coŲrdinator natuurijs bij de KNSB.



In de nacht van zaterdag op zondag gaat het "matig tot goed" vriezen. "Maar net als zaterdag zal het in de middag met het zonnetje weer warmer worden. Dus dan wordt het toch oppassen."



Kuipers adviseert schaatsers zich goed te laten informeren door plaatselijke ijsclubs. IJsmeesters daar kennen de lokale situatie. Ook de site schaatsen.nl biedt informatie. Er zijn nog zeker een paar nachten strenge vorst nodig om veilig op buitenijs te kunnen schaatsen, stelt de KNSB.



Ondanks de waarschuwing van de KNSB werd zaterdag onder meer op het Leersumseveld, op het Henschotermeer en in Molenpolder wel geschaatst. Het ijs was volgens omstanders op sommige plekken "zeer dun".



De ijsclub in Doorn heeft in ieder geval goede hoop dat er zondag geschaatst kan worden op de baan. Via Twitter laat de vereniging weten dat de baan "in principe vanaf 08.00 uur open is".



