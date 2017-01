Lars van der Haar wint veldrit in Rucphen

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zaterdag 21 januari 2017, 16:13 uur | update: 16:44 uur

Foto: Orange Pictures

WOUDENBERG - Woudenberger Lars van der Haar heeft de veldrit in Rucphen op zijn naam geschreven. Dit is zijn eerste winst sinds zijn blessure die hij begin november opliep.



Van der Haar finishte solo in de Noord-Brabantse gemeente. Jim Aernouts eindigde vandaag als tweede. Stan Godrie moest genoegen nemen met plaats drie. Dit is voor Lars van der Haar ook zijn eerste winst bij zijn nieuwe team Telenet-Fidea, dat onder leiding staat van Sven Nys.



Zondag rijdt Van der Haar de veldrit in Hoge Heide. Volgende week staat het WK-veldrijden op de planning in Luxemburg. In 2016 werd Lars van der Haar tweede op het WK, na een zenuwslopende slotfase.



