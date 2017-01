Record klokluiden bij de Dom in Utrecht

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zaterdag 21 januari 2017, 16:19 uur | update: 16:53 uur

Foto: Ramon Mangold - Kerkbalans (Foto 1 van 3) Foto: Ramon Mangold - Kerkbalans (Foto 2 van 3) Foto: Ramon Mangold - Kerkbalans (Foto 3 van 3) ‹ ›

UTRECHT - Op het Domplein in Utrecht is zaterdagmiddag het record klokluiden gebroken. In totaal 370 handklokjes werden geluid, om aandacht te vragen voor de actie Kerkbalans.



Kerkbalans is de jaarlijkse fondsenwerfactie van de kerken. Op andere plaatsen in het land werden in het kader van deze actie om 13.00 uur de kerkklokken geluid.



Het record op het Domplein werd met een ruime marge behaald. Het oude record stond op 230 klokjes die tegelijk werden geluid.











