KNVB vernieuwt pupillenvoetbal

Foto: Bas Teunissen

ZEIST - De plannen van de KNVB om het jeugdvoetbal te vernieuwen gaan definitief door. De jongste pupillen spelen vanaf volgend seizoen op kleinere veldjes en in kleinere teams.



De Onder 8- en Onder 9-teams spelen het komend seizoen zes tegen zes, op een kwart veld. Zij spelen nu nog zeven tegen zeven op een half veld. Verder verdwijnt de ingooi en de scheidsrechter. Ingooien wordt indribbelen en scheidsrechters worden spelbegeleiders, die het spel voor kinderen in goede banen moeten leiden.



In het seizoen daarna, 2018/'19, startten ook de pupillen tot twaalf jaar met de nieuwe spelvormen. Daarbij wordt het veld groter, naarmate de voetballertjes ouder worden.



SPEELVREUGDE

Volgens de voetbalbond is de speelvreugde in de nieuwe opzet veel groter. Door de teams en velden kleiner te maken komen de pupillen vaker aan de bal en ontwikkelen de voetballertjes zich beter. Op grotere velden zouden sommige spelers per wedstrijd slechts een keer aan de bal komen.



"Voetballertjes van deze leeftijd moeten vrijuit kunnen spelen, acties maken en veel scoren", stelt Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal van de KNVB. "Met kleine partijtjes, kleinere teams en zonder scheidsrechter vind je de cultuur van het pleintjesvoetbal, terug op het voetbalveld."



In totaal krijgen zo'n 300.000 voetballertjes met de nieuwe wedstrijdvormen te maken.



