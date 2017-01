Eneco vliegt dit weekend boven Utrecht en Nieuwegein

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zaterdag 21 januari 2017, 18:24 uur | update: zondag 22 januari 2017, 08:57 uur

Het vliegtuig trekt baantjes boven Utrecht en Nieuwegein Foto: Vliegtuigradars.nl

PROVINCIE UTRECHT - Eneco maakt dit weekend alsnog met een vliegtuig een warmtescan van het stadsverwarmingsnet in Utrecht en Nieuwegein. Eerder deze week ging de vlucht vanwege de weersomstandigheden niet door.



Met behulp van een speciaal vliegtuigje kan worden gecheckt of er via de leidingen van de stadsverwarming energie weglekt. Aan de hand van de gemaakte scans kan het energiebedrijf de leidingen gerichter repareren en onderhouden.



Er wordt zaterdag en zondag gevlogen tussen ongeveer 19.00 en 23.00 uur. Het vliegtuig vliegt dan op een hoogte van 400 tot 600 meter.



GELUID

Het is de eerste keer dat Eneco een inspectievlucht boven deze regio maakt. Het gaat om een klein en stil vliegtuigje, zegt Eneco, maar de vluchten kunnen wellicht voor enige geluidsoverlast zorgen.



Op de redactie van RTV Utrecht is het vliegtuig zaterdagavond in ieder geval goed te horen. Op Twitter is het vliegtuig ook niet onopgemerkt gebleven.



Reacties van lezers Het was een propellorvliegtuig uit 1978, dat was zeker niet stil op 625 meter hoogte. Gelukkig is het nu eindelijk weg na bijna 4 uur lijnen trekken in de lucht. Koos uit Utrecht | 21-01-2017 22:01 uur Kunnen ze dat niet met een satelliet doen? Dit zal toch niet echt klimaatneutraal zijn? Luuk Upuuk uit De Bilt | 21-01-2017 21:32 uur hij vliegt hier al bijna 3uur lang en zo stil vliegtuigje is het niet je word er gek van Hendrik uit Overvecht Noord | 21-01-2017 21:18 uur Hangt hier de hele tijd boven.. Hoor non-stop een irritante brom. J. uit Utrecht | 21-01-2017 20:53 uur Goh en als het erg warm en vochtig is in de kruipruimte en je aangeeft dat er een lekkage is dan doen ze er geen ruk mee . Tot je stucwerk van de muur flikkerd en het stoom uit de deze ruimte komt dan komen ze maanden later een keertje kijken . d uit Nieuwegein | 21-01-2017 20:48 uur Nou echt stil is ie niet, ze vliegen nu al een tijdje boven Nieuwegein en is echt wel te horen Piet uit Nieuwegein | 21-01-2017 18:56 uur Jammer dat er nog maar beperkt sneeuw ligt op de daken, hadden ze direct alle slecht geisoleerde daken mee kunnen nemen en hierover een advies uitbrengen aan de bewoners/eigenaren. En om in kaart te brengen wie zijn bedrijfspand, zolder, schuur of garage gebruikt als wietplantage!! Frank uit Houten | 21-01-2017 18:50 uur

