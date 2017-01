Utrechts Stedelijk Gymnasium weer de beste bij debatfinale

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 21 januari 2017, 19:54 uur | update: 19:54 uur

Romée Lind was opnieuw de beste Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - Het Nederlands Kampioenschap debatteren voor scholieren is opnieuw gewonnen door het Utrechts Stedelijk Gymnasium. De school won de prijs voor de vierde keer op rij.



Op de eindronde van het kampioenschap streden zaterdag 32 teams in Utrecht om de winst. Die teams hadden zich via voorronden gekwalificeerd voor de finale. In totaal deden 400 scholen mee aan het kampioenschap.



Romée Lind van het Utrechts Stedelijk Gymnasium werd door de jury opnieuw aangewezen als beste individuele debater. Vorig jaar was ze ook al de beste. Voorafgaand aan de finale zei ze voorzichtig "te hopen dat het nu weer lukt".



In de finale moest ze het dit jaar met haar team opnemen tegen een andere school uit de regio: het Christelijk Lyceum Zeist. Het debat ging over een automatisch basisinkomen voor iedereen. De jury oordeelde uiteindelijk dat het Utrechts Stedelijk Gymnasium de betere argumenten had.



Het debattoernooi is een initiatief van Stichting Nederlands Debat Instituut en is ter bevordering van het debatonderwijs. Het debat werd gehouden bij de Universiteit Utrecht. De prijs voor beste nieuwkomer in de finaleronde ging naar het Nieuwe Lyceum uit Bilthoven.







