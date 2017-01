Geparkeerde auto gaat in vlammen op in Baarn

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zondag 22 januari 2017, 08:56 uur | update: 10:22 uur

BAARN - Een geparkeerde auto is zaterdagnacht volledig uitgebrand op de Aak in Baarn. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting.



De brand ontstond even voor 3.30 uur. Bij aankomst van de brandweer stond de Fiat 500 al volledig in brand. De auto kon niet meer gered worden en is rijp voor de sloop.



Opvallend was dat de Fiat aan zowel de voor- als achterkant in brand stond. De auto is weggesleept door een berger.



Een tweede geparkeerde auto liep lichte brandschade op.



