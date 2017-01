"Vervelende man" slaat agent in gezicht in Utrecht

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 22 januari 2017, 09:20 uur | update: 11:46 uur

Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - Een agent is vannacht mishandeld op het Janskerkhof in Utrecht. Hij werd in zijn gezicht geslagen.



Agenten kwamen ter plaatse na een melding van overlast in een horecagelegenheid. "Collega haalde een vervelende man weg. Kreeg vervolgens ineens een vuistslag in het gezicht", twittert de politie.



De man is daarna aangehouden. De geslagen agent is onderdeel van het zogeheten Uitteam, dat overlast en geweld tijdens de uitgaansavonden probeert tegen te gaan.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



verberg de 12 reacties | naar nieuwsoverzicht »

Reacties van lezers Guardia Civil hier in NL en snel!! Soesterberger uit Soesterberg | 23-01-2017 11:11 uur En slaat de agent terug staat heel Nederland weer op zijn kop. Het wordt tijd dat de politie weer in mag grijpen en dat iedereen zich er eens niet mee bemoeit Monica uit Utrecht | 22-01-2017 18:22 uur En dat is nr 2 in twee dagen tijd. "Vervelende man"? Dit is niet vervelend, maar zeer asociaal. Wanneer worden ze wakker in Den Haag en gaat men er voor zorgen dat de politie kan optreden in dit soort incidenten, zonder dat zij hoeven te vrezen gefilmd en neergezet te worden als de boosdoeners in een incident. Tijd voor andere wetgevers !!!! Karin uit Utrecht | 22-01-2017 16:35 uur Ik stel voor, dat we een stille tocht organiseren ... Gluipie Stiekem uit Utreg | 22-01-2017 16:01 uur dit soort tuig moeten ze maar es flink aanpakken. En als er dan nog van die randdebielen zijn die zogenaamd filmpjes willen maken van de politie hoe zogenaamd slecht de politie is daar mogen ze ook tegen optreden. Moet maar es afgelopen zijn met dat politie zwart maak gedoe. Als je niets verkeerds doet heb je niets te vrezen,.. wil je niet luisteren naar een waarschuwing dan begint het al. En dan niet janken dat ze te hard aan gepakt worden. Eigen schuld. Zelf wens je ook niet een vuistslag zomaar in je gezicht te krijgen. En voor de kosten op laten draaien is ook een feit. Aanpakken dat tuig!! candace uit Nieuwegein | 22-01-2017 14:56 uur Eric uit Leusden heeft denk ik gelijk.zo krijgen steeds meer mensen schoon genoeg van die lamstralen bedoel de politiek,rechters met taakstrafjes,enz S uit Amersfoort | 22-01-2017 13:35 uur @Arthur. Misschien heb jij daardoor niet de behoefte om een agent op zijn bek te slaan, maar een hoop anderen blijkbaar wel, getuige hoe vaak agressief gedrag naar politie voorkomt. Of wellicht vind je ook dat ongepast gedrag moet kunnen? En dat desnoods bij de rechter voor elkaar wil krijgen? Hoe ver wil je gaan? Nee: Hoe ver is het dus al gekomen is de vraag. Jan uit Amersfoort | 22-01-2017 13:30 uur na het opmaken van een proces verbaal is hij weer heen gezonden zeker?. twee uit | 22-01-2017 13:05 uur Het is vaak van beiden één, zo ook hier: wanneer rechters dit soort provocateurs blijkens zulke uitspraken niet meer consequent corrigeren EN domme of slappe vonnissen produceren EN de eisen voor personeel bij de politie worden (om politieke redenen) naar beneden bijgesteld, holt dit de daadkracht van de politie ernstig uit en krijg je dit. Stilletjes hoop ik nog altijd dat zo'n domme rechter een keer in een cafe flink op z'n gezicht wordt getimmerd en dat de politie dan net even geen tijd heeft.... Erik uit Leusden | 22-01-2017 11:35 uur Beste Jan. Je hebt volkomen gelijk. Door dit soort uitspraken van een rechter wordt aangezet tot ondermijning van het gezag. Peter uit Utrecht | 22-01-2017 10:51 uur De rechter heeft dat misschien goed gevonden om een politieagent mierenneuker te noemen. Maar ik heb daardoor niet de behoefte om een agent op zijn bek te slaan... Ik vind dat je een beetje slap lult. Arthur uit UTRECHT | 22-01-2017 10:02 uur Het is allemaal begonnen met een rechter, die vond dat je een agent best een "mierenneuker" mocht noemen. De rechterlijke macht ondermijnt de uitvoerende macht. Jan uit Amersfoort | 22-01-2017 09:35 uur

Nieuwsoverzicht