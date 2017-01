Ondanks negatief advies honderden schaatsers op Henschotermeer

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 22 januari 2017, 10:21 uur | update: 22:48 uur

Het is druk op het Henschotermeer. Foto: RTV Utrecht (Foto 1 van 7) Er zitten behoorlijke scheuren in het ijs. Foto: RTV Utrecht (Foto 2 van 7) De schaatsers trekken zich niets aan van dit bord. Foto: RTV Utrecht (Foto 3 van 7) Ook op de vijver in het Wilhelminapark in Zeist stonden schaatsers op het ijs. Foto: RTV Utrecht (Foto 4 van 7) Net als in het Utrechtse Griftpark. Foto: RTV Utrecht (Foto 5 van 7) Op de IJsbaan in Doorn was het sowieso veilig schaatsen. Foto: RTV Utrecht (Foto 6 van 7) Op de ijsbaan in Doorn was het wel rustiger dan op andere plekken. Foto: RTV Utrecht (Foto 7 van 7) ‹ ›

PROVINCIE UTRECHT - Schaatsbond KNSB waarschuwt mensen die het ijs op willen dat niet te doen, ondanks de koude nacht. Toch stonden er zondag honderden mensen op het Henschotermeer.



Schaatsers moesten volgens de KNSB wegblijven van meren, sloten en kanalen, want de situatie bleef daar ook zondag gevaarlijk. Zeker in de middag toen in de temperaturen weer opliepen.



VIJF CENTIMETER

Officieel mag er op het Henschotermeer alleen geschaatst worden als het ijs minstens tien centimeter dik is en het vriest. Dan wordt het ijs ook geveegd. Zondag was de ijsdikte er ongeveer vijf centimeter.



Toch was het er druk met schaatsers. Het is de vraag of dat veilig is, want volgens een omstander lag er 's ochtendsal water op het ijs. Een ondernemer liet via Facebook weten ondanks de onveilige situatie wel met zijn patatkar langs de kant te staan.



NIET WEGSTUREN

Bij het Henschotermeer stond een bord met de tekst "ijs onbetrouwbaar". Een toezichthouder vond dat ook, zei hij tegen RTV Utrecht. "Het ijs is eigenlijk te dun, maar we kunnen niet iedereen naar huis sturen."



Het was zo druk dat de parkeerplekken vol waren en er files op omliggende wegen ontstonden. De politie vroeg mensen die met de auto kwamen om andere plekken om te schaatsen uit te kiezen.



MIN 8

Zondgochtend was het bijzonder koud in de provincie Utrecht. Het werd min 6 tot min 8 graden, meldt Weeronline.



"We beseffen dat de situatie lastig is", stelde Ramon Kuipers, coördinator natuurijs van de KNSB. "Het is mooi

weer en mensen willen graag schaatsen. Maar de kwaliteit van het natuurijs is niet overal hetzelfde."



IJSBANEN

Volgens het weerbureau profiteerden verschillende ijsbanen van die temperaturen. De KNSB zag ook het liefst dat mensen de schaatsen onderbonden op banen van een ijsclub, zoals in Doorn gebeurde.



Er werd op veel andere plekken in de provincie ook geschaatst, zoals in het Wilhelminapark in Zeist en het Griftpark in Utrecht.



Reacties van lezers Wat heb je toch een domme mensen! Na waarschuwen toch het ijs opgaan! Er zaal er een onder het ijs schieten!!!! een ander moet zijn leven er voor wagen! Ria uit AMERSFOORT | 23-01-2017 11:44 uur Er is, net als voorgaande jaren, weer eens niets bijzonders gebeurd. Maar al dat waarschuwen en afraden is, samen met die weercodes oranje/rood, tot een ware trend geworden. Dit alles, dankzij de toenemende claimcultuur die in de plaats dreigt te komen van de eigen verantwoordelijkheid, om achteraf aansprakelijk gesteld te worden de pas af te snijden. Erik uit Leusden | 23-01-2017 00:22 uur Overal wordt gewaarschuwd; niet doen! Laten we maar hopen dat het alleen bij een ijskoud nat pak blijft. Claudia M. uit Utrecht | 22-01-2017 14:29 uur

