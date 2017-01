Ajax-supporters verbranden gestolen vlag FC Utrecht

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 22 januari 2017, 11:41 uur | update: 14:44 uur

Op Facebook staat een video van het verbranden van de vlag Foto: Facebook (Foto 1 van 4) Foto: Sem van der Wal (Foto 2 van 4) Foto: Sem van der Wal (Foto 3 van 4) Foto: Sem van der Wal (Foto 4 van 4) ‹ ›

UTRECHT - De gestolen FC Utrecht-vlag is in vlammen opgegaan. Dat is te zien in een fimpje dat is opgedoken op Facebook.



In de video is te zien hoe Ajax-supporters de brandende vlag omhoog houden. "Amsterdam hooligans, Amsterdam!", wordt er geroepen.



CLUBHUIS

Fans van FC Utrecht reageren op Facebook verbolgen. "Een clubhuis brandt net zo goed", stelt een van hen, verwijzend naar de brand in het Ajax-supporters-home in 2015.



De vlag werd in de nacht van donderdag op vrijdag uit stadion Galgenwaard gestolen. Vanwege de diefstal hield de politie een 18-jarige IJsselsteiner aan.



ME-BUSJES

In IJsselstein was zondag enige tijd veel politie aanwezig. Meerdere ME-busjes reden door de wijk waar degene die de vlag zou hebben gestolen werd opgepakt.



Een woordvoerder van de politie zegt in een reactie dat het om een surveillance uit voorzorg ging. Toen de situatie rustig bleek zijn de agenten weer vertrokkken.



FC Utrecht speelt zondagmiddag tegen Ajax.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



verberg de 4 reacties | naar nieuwsoverzicht »

Reacties van lezers Als het hek altijd open is, kan je zoiets blijven verwachten. 2e incident in één week. Arie Arie uit Utrecht | 22-01-2017 15:28 uur Voetbal zou eigenlijk verboden moeten worden, het lokt alleen maar agressie uit ... of gaat dat wat te ver :-). 22 overbetaalde snotneuzen die 90 min per week achter een stuiterend object aanhobbelen en dan vaak nog niet eens scoren. Maak het doel dan wat groter en verleg de penaltystip, dan gaat bij mij de vlag weer uit. Nico uit Loenen | 22-01-2017 13:48 uur Buitengewoon interessant. Al in de Middeleeuwen stond IJsselstein aan de Hollandse kant. Na een Utrechtse nederlaag dichtten de IJsselsteiners: Zwijg Utrecht met uw toeten en blazen. Doe uit twee leeuwen en zet twee hazen. Want toen die van IJsselstein kwamen in 't veld Hebben die van Utrecht het op een lopen gesteld. De twee leeuwen naast het Utrechtse stadswapen moesten dus vervangen worden door hazen. Ter herinnering aan de smadelijke vlucht van de Utrechters heeft IJsselstein nog steeds zijn Hazenveld. Thomas Basin uit Utrecht | 22-01-2017 13:29 uur Als straf van de KNVB hiervoor zou ik graag zien dat ajax een jaar lang alle wedstrijden zonder eigen publiek moet doen en dat ze gediskwalificeerd worden voor eventuele prijzen in de competities. Deze straf zou altijd, bij elk geval en welke club dan ook. Toegepast moeten worden. Misschien houd het gezeur rond het voetbal dan eindelijk op. Henk N uit Utrecht | 22-01-2017 12:20 uur

Nieuwsoverzicht