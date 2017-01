Te water geraakte vrouw zoekt redder

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zondag 22 januari 2017, 13:17 uur | update: 15:25 uur

Het slachtoffer probeerde haar hond te redden Foto: PetersHotnews.nl (Foto 1 van 2) De hond die als eerste door het ijs zakte Foto: PetersHotnews.nl (Foto 2 van 2) ‹ ›

WILNIS - De vrouw die vrijdag op de Ringdijk in Wilnis door het ijs zakte toen ze haar hond wilde redden uit het water, is op zoek naar degene die haar vervolgens zelf uit het water redde. Ze wil de redder bedanken.



Dat vertelt de hondenbezitter in een interview met 0297.nl. "Toen ik met mijn armen op het ijs lag en niet meer wist wat ik moest doen, merkte ik dat ik het niet meer zo koud had. Ik voelde minder kracht en ging anders ademen."



De redder, ook een vrouw, stelde voor om hondenriemen aan elkaar te knopen en die naar het slachtoffer te gooien. "Met een ferme ruk wist ze me uit wak te trekken en gleed ik de laatste meters op mijn buik naar de kant."



Nadat agenten en ambulancepersoneel zich over de te water geraakte vrouw ontfermden, heeft ze degene die haar hielp niet meer om haar naam kunnen vragen. Diegene kan zich melden via de redactie van 0297.nl.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht