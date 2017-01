FC Utrecht beloont zichzelf niet tegen Ajax

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 22 januari 2017, 14:25 uur | update: 16:52 uur

Foto: FCUPHOTO (Foto 1 van 2) Foto: RTV Utrecht / Wessel van Leeuwen (Foto 2 van 2) ‹ ›

UTRECHT - FC Utrecht heeft de beladen wedstrijd in de eredivisie tegen Ajax verloren. De Amsterdammers wonnen het duel met 1-0 door een doelpunt van Lasse Schöne. De laatste keer dat Ajax in competitieverband van Utrecht won was in 2009.



Vlak voor rust had Utrecht grote kansen om met een voorsprong naar de kleedkamers te gaan. Maar er werd niet gescoord. Richairo Zivkovic was het meest dichtbij een doelpunt. Zijn poging belandde op de lat.



In de 60e minuut kreeg Ajax een penalty nadat Nacer Barazite hands had gemaakt. Lasse Schöne ging achter de bal staan maar de Deen schoot over het doel van keeper David Jensen heen.



Zeven minuten voor tijd herstelde Schöne zijn misgeschoten penalty. Vanaf grote afstand schoot de middenvelder de bal in de rechterbovenhoek: 1-0. Utrecht probeerde na dit doelpunt nog met man en macht de gelijkmaker te maken. Dit lukte niet en dus bleef Utrecht, ondanks de grote kansen die het kreeg, met 0 punten achter in de Galgenwaard.



83' Lasse Schöne [0-1]



Bijz. 60' Lasse Schöne mist penalty



Utrecht blijft in de eredivisie op de zesde plek staan.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



verberg de 3 reacties | naar nieuwsoverzicht »

Reacties van lezers HJW, hoe zielig en bekrompen kan je zelf zijn met zo'n trieste reactie?! Niemand heeft het over een verloren seizoen voor Utrecht! Als je al sinds 2 oktober 2016 ongeslagen bent in de competitie en in de beker en nog steeds keurig zesde staat, dan is het allesbehalve een verloren seizoen! Sterker nog, we kunnen via de competitie nog gemakkelijk Europees voetbal halen en ook via de beker, daar verandert een onterechte nederlaag tegen Ajax niets aan. Wat pas echt zielig is, dat is meteen weer bijdehand gaan doen als Ajax-supporter als je eindelijk weer een keer met veel geluk wint in Utrecht sinds 2009! Zo typisch Ajax deze kansloze reactie en daarom heb ik er ook zo'n bloedhekel aan, vanwege dit soort domme, trieste, provocerende reacties! Marco uit Dieren | 23-01-2017 09:25 uur Vrouwen geen hand geven, maar wel hands maken. Dat kan je toch beter andersom doen. Lombokker uit Utrecht | 22-01-2017 18:44 uur Een verloren seizoen voor FC Utrecht. Thuis verloren van AJAX AMSTERDAM. Hoe zielig en bekrompen kun je zijn. HJW uit Utrecht | 22-01-2017 15:34 uur

Nieuwsoverzicht