Park Oosterspoorbaan feestelijk geopend

UTRECHT - Utrechters kunnen nu wandelend en fietsend over de voormalige Oosterspoorbaan. Het nieuwe fiets- en wandelpad is zondagmiddag namelijk officieel geopend.



Utrecht krijgt er ook automatisch een park bij van bijna een kilometer lang, want naast het pad is een grote groenstrook aangelegd. Het pad is ten oosten van de stad en verbindt de binnenstad met het Kromme Rijngebied.



Anderhalve eeuw lang reden er treinen over de Oosterspoorbaan, tot vijf jaar terug. Omdat omwonenden bang waren dat er gebouwd zou worden, bedachten zij dit initiatief.



Bij de opening was onder meer GroenLinks-wethouder Lot van Hooijdonk aanwezig.



