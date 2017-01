Mogelijk smog door fijnstof

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zondag 22 januari 2017, 15:14 uur | update: 15:33 uur

Foto: Aneo Koning, Fotokoning.nl

BILTHOVEN - De komende dagen is de luchtkwaliteit in Nederland onvoldoende. Vanaf deze zondag is er kans op smog door fijnstof,

waarschuwt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).



Oorzaak is het ongunstige weer met betrekking tot fijnstof; het is nagenoeg windstil. Smog kan luchtwegklachten veroorzaken bij mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen, ouderen en mensen die zich inspannen in de buitenlucht.



Een verhoogde concentratie fijnstof in de lucht kan, samen met andere luchtverontreiniging, leiden tot een verminderde longfunctie, verergering van astma en een toename van luchtwegklachten als piepen, hoesten en kortademigheid.



Het RIVM adviseert mensen die hinder ondervinden om zware lichamelijke inspanning te vermijden.



Reacties van lezers ja, het is best vreemd dat er een waarschuwing van kracht is. en wat een ander hier ook al aanhaalde: de houtkachels!! ik ben zelf ook long-patiŽnt en ondervind dagelijks hinder van de bewoners die zo nodig een allesbrander moeten hebben. hebben ze dan geen centrale verwarming meer in huis? ik woon hier in een buurt met veel woonarken. tot een paar jaar terug stookten ze op olie, maar nu de rage is losgebarsten dat men allesbranders moet gaan gebruiken. om maar niet te spreken van de zomers met de vele barbecues. afgelopen zomer vele dagen toen het zo bloedheet was met ramen en deuren dicht moeten zitten, omdat men totaal geen rekening met een ander houd. het is trouwens wel opvallend hoeveel Groen-Links-ers een houtkachel hebben in Utrecht. terwijl zij steeds moord en brand schreeuwen dat de stad schoner moet worden. en dat met hun marionetje Lotje van Hooijdonk voorop. waarom geen extra belasting op op allesbranders, houtkachels, maar ook op barbecues. R uit Utrecht | 23-01-2017 11:14 uur Misschien ook een stookverbod invoeren voor de open haarden. Vooral de allesbranders en de nat- hout stokers. Hierdoor wordt de lucht behoorlijk vervuild. Anoniem uit Vleuten | 22-01-2017 18:56 uur WOW en nu geen code van alle regenboogkleuren waarschuwen is goed maar de laatste tijd heb ik vaak dingen afgezegd of niet gedaan vanwege deze waarschuwingen kijk s"morgens naar buiten en leef gewoon door neelie uit Wijk bij duurstede | 22-01-2017 18:35 uur In de ons omliggende landen volgt er in zulke omstandigheden een smogalarm met anti-maatregelen als stook- en rijverboden, maar Schultz, Schippers en Blok verschuilen zich achter hun rook- en uitlaatgassengordijnen. Schandelijk hoe zij ademhalingspatiŽnten minachten. Overigens leidt fijnstof ook tot hart- en vaatproblemen en longkanker. Kom op, daar kan doodeenvoudig een CO2-neutrale biomassacentrale bij, met een venster opdat Zuilen en Leidsche Rijn een open haard in het uitzicht hebben. Wie stopt de verbrandingswaanzin? Goochem uit Utreg | 22-01-2017 18:14 uur

