Woudenberger Van der Haar wint GP Adri van der Poel

WOUDENBERG - Veldrijder Lars van der Haar heeft de GP Adri van der Poel op zijn naam geschreven. De Woudenberger was in de laatste wereldbekerwedstrijd van het seizoen in Hoogerheide de allerbeste.



Met nog twee rondes te gaan had Van der Haar 50 seconden voorsprong op zijn concurrenten. De overwinning kwam toen niet meer in gevaar voor de renner die terug is gekomen in het veld na lang blessureleed.De Belg Tom Meeusen werd tweede en Corné van Kessel derde, waardoor het gehele podium bestond uit renners van Telenet-Fidea.



Wout van Aert had de wereldbeker eerder al op zijn naam geschreven. Hij ontbrak in Hoogerheide vanwege een lichte blessure. Van der Haar won zaterdag de veldrit in Rucphen. Dit was zijn eerste winst sinds zijn blessure die hij begin november opliep. Volgende week staat het WK-veldrijden op de planning in Luxemburg. In 2016 werd Lars van der Haar tweede op het WK, na een zenuwslopende slotfase.







