Boze nachtvissers naar wethouder om Haarrijnseplas

UTRECHT/VLEUTEN - Hengelsportvereniging AUHV en de Utrechtse wethouder Jansen gaan aanstaande vrijdag praten over de Haarrijnseplas. De hobbyvissers mogen in een groot deel van het water hun hengel niet meer uitwerpen.



Daarom startten ze een petitie, die ze vrijdag gaan overhandigen. "Om meer indruk te maken vragen wij jullie om jullie tent en eventueel wat visspullen mee te nemen", schrijven de initiatiefnemers van de petitie.



Het gesprek met wethouder Jansen is om 17.00 uur. AUHV is met zo'n 10.000 leden één van de grootste verenigingen van Utrecht.



Volgens Jansen hebben vissers in Utrecht 4,5 miljoen vierkante meter water tot hun beschikking en is er daarom genoeg plaats om hun sport uit te oefenen.



Maar de vissers, die vaak ook 's nachts hengelen, zeggen dat ze nu zijn veroordeeld tot de drukke Maarssenseweg. Ook zijn ze naar eigen zeggen zeer nuttig bij de Haarrijnseplas omdat ze vaak getuige zijn van vandalisme en autoinbraken en dus goed toezicht kunnen houden.



Reacties van lezers Ik snap niet waar de vissers zich druk over maken want ze hebben voor een lange periode (tot er huizen gebouwd gaan worden) hoe dan ook de noordkant van de westelijke plas tot hun beschikking. Ik sprak trouwens vandaag een visser die ondanks het verbod in de ecologische zone aan het vissen was en aangaf dat hij geen boodschap heeft aan de besluiten van de gemeente Utrecht. Als dat de trend is en wordt van deze heren dan kan de gemeente dus nog een hoop gedoe verwachten. Helaas kan wat betreft de vissers het natuurgebied fluiten naar rust en een schone omgeving. Want hoewel er veel hun best doen om hun vuil mee te nemen is er nog genoeg vuil bij de visplekken te vinden. Ik zie dat regelmatig. Dus wethouder Jansen: svp niet zwichten in het belang van de dieren en een rustige en schone omgeving, zoals een ecologische zone hoort te zijn. Overigens zou handhaving m.b.t. honden en hun eigenaren die daar niet mogen komen en dat toch doen (vandaag ook waargenomen) plus het in de gaten houden van hangjongeren ook een goede zaak zijn. En als dat allemaal niet lukt dan maar het gebied totaal afsluiten, het is niet anders. De natuur moet ook nog een paar rustige en schone plekjes gegund worden. Hans uit Maarssenbroek | 23-01-2017 01:21 uur

