Grote brand in boerderij bij Uithoorn

AMSTELHOEK - Tussen Uithoorn en Amstelveen, net over de Utrechtse provinciegrens, is zondagavond een grote brand uitgebroken in de bekende boerderij Familie Bofkont/Het Beloofde Varkensland. Het vuur is vanuit Amstelhoek (gemeente De Ronde Venen) zichtbaar.



Rond 21.30 uur brak in de educatieboerderij brand uit. Eén pand is volledig verwoest. Alle aanwezige dieren zijn gered, evenals een gebouw naast het verwoeste pand.



De boerderij staat langs de Bovenkerkerweg, vlakbij de N201 die naar Amstelhoek gaat. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.



BIO-INDUSTRIE

Op de boerderij worden varkens en koeien gehouden die zijn 'vrijgekocht' uit de bio-industrie. Ook kunnen particulieren en bedrijven er workshops volgen over dierenwelzijn.



