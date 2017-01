Gewonde vrouw gevonden op parkeerplaats Vinkeveen

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 23 januari 2017, 05:51 uur | update: 10:58 uur

VINKEVEEN - De politie heeft afgelopen nacht in Vinkeveen een gewonde vrouw aangetroffen op de carpoolplaats.

Ze vertelde mishandeld te zijn.



In Amsterdam is een 28-jarige verdachte aangehouden, de vriend van het slachtoffer. De man wordt ervan verdacht dat hij de vrouw bij een ruzie de auto uitgegooid heeft. Zijn auto is in beslag genomen.



Wat zich precies heeft afgespeeld op de carpoolplaats bij Loenersloot wordt onderzocht. De 30-jarige vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Een politiehond heeft de carpoolplaats afgespeurd naar een telefoon die de verdachte uit de auto zou hebben gegooid.



