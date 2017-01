Steen door de ruit bij ziekenhuis Woerden

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 23 januari 2017, 06:04 uur | update: 10:59 uur

Foto: Politie Woerden

WOERDEN - Bij het ziekenhuis Zuwe Hofpoort in Woerden zijn vannacht vernielingen aangericht. Er is een steen door de ruit van de voorgevel gegooid. De politie doet onderzoek.



Op Twitter heeft de politie in Woerden een foto geplaatst van de baksteen die door de vandalen is gebruikt. Hoe groot de schade precies is, is niet duidelijk.



De politie hoopt dat camerabeelden meer duidelijkheid kunnen geven over de vernielingen en gaat daar in de loop van de dag naar kijken.



