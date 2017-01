'Mondriana' op zolder? Museum wil ze hebben

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 23 januari 2017, 06:12 uur | update: 06:22 uur

Telraam in de stijl van Mondriaan Foto: RTV Utrecht

AMERSFOORT - Het Mondriaanhuis in Amersfoort is op zoek naar Mondriaan-prullaria. Dat kunnen bijvoorbeeld tassen, truien, fietsen, wc-brillen of grafurnen in Mondriaanstijl zijn.



Volgens het museum heeft de kunstenaar met zijn zwarte rechte lijnen en kleurige vlakken heel veel mensen en organisaties geÔnspireerd. Er zijn dan ook heel veel van deze 'Mondriana' in omloop.



In het kader van het Piet Mondriaanjaar wil het Mondriaanhuis de objecten graag een plekje geven in een speciale tentoonstelling met een knipoog.



