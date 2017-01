Moeder plaatst oproep voor nieuwe meester of juf

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 23 januari 2017, 06:55 uur | update: 12:29 uur

Foto: Linkedin Hester Spee

UTRECHT - De Utrechtse Hester Spee zoekt via Linkedin en Twitter een nieuwe leraar voor haar zoontje. Hij zit in groep 8 van de Notenboomschool in Utrecht en zat twee dagen thuis door een lerarentekort.



Volgens Hester gebeurt dat vaker en dreigt de klas uiteen te vallen door het personeelsgebrek. Een personeelsadvertentie volstaat anno 2017 niet meer om een meester of juf te vinden, vindt ze. "Je ziet heel veel gebeuren via sociale media, dus waarom zou je het niet inzetten om een leerkracht te vinden? Via Twitter kun je heel snel heel veel mensen bereiken."



De school wil niet reageren op de kwestie. Volgens de Algemene Vereniging van Schoolleiders Utrecht speelt het probleem landelijk. Vanwege het hoge ziekteverzuim op dit moment wil minister Asscher de regels voor invaldocenten tijdelijk versoepelen, zodat scholen niet meer vastzitten aan de verplichting om een contract aan te bieden aan invallers.



In Utrecht is er een goed vervangingsbeleid, zegt de Algemene Vereniging van Schoolleiders, maar de ouders ervaren dat heel anders. Bovendien willen ze het liefst ťťn gezicht voor de klas.



Voor zover bekend heeft de oproep op Twitter en Linkedin nog niet geleid tot een nieuwe leraar.



