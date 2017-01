Tunneldiscussie Maarsbergen nadert ontknoping

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 23 januari 2017, 07:49 uur | update: 10:39 uur

De west-variant van de tunnel lijkt favoriet Foto: Provincie Utrecht

MAARSBERGEN - De al jaren slepende discussie over de aanleg van een spoortunnel in Maarsbergen gaat vanavond een nieuwe ronde in. In het gemeentehuis van Utrechtse Heuvelrug in Doorn kunnen omwonenden zich uitspreken over vier mogelijke varianten.



Er wordt al twintig jaar over gepraat, maar de partijen konden het tot nu toe niet eens worden over een tunnel onder het spoor in Maarsbergen. De gemeenteraad wilde eerst een verkeerstunnel dwars door het dorp, maar daar kwam veel protest tegen. Er zijn daarna drie plannen gemaakt voor de tunnel en daar is onlangs nog een vierde variant bijgekomen.



Joost Scheltinga, gemeenteraadslid van de PvdA Utrechtse Heuvelrug, geeft de zogeheten west-variant de meeste kans van slagen. "Als je goed luistert in het dorp lijkt het merendeel daarvoor. Maar het ligt heel subtiel. Er zijn vier opties, dus ook vier kampen. Een tunnel is eigenlijk een verkeerskwestie maar auto's praten niet mee, dus moet er vooral geluisterd worden met de omwonenden."



Dat de discussie zo lang duurt is volgens Scheltinga vooral een geldkwestie. "Infrastructurele projecten duren nu eenmaal heel lang in Nederland. Er moeten veel procedures gevolgd worden."



Op 13 maart wordt definitief beslist welke variant de voorkeur krijgt. Scheltinga schat in dat de aanleg dan nog zeker vijf jaar kan duren.



Reacties van lezers Sorry, "Hoge Raad" moet zijn Raad van State. C.A.Bouw uit Amersfoort | 23-01-2017 11:45 uur En nu geen tunnelvisie, aub. Arie Arie uit Utrecht | 23-01-2017 10:16 uur Als je in het bedrijfsleven hebt gewerkt, kan je je niet voorstellen dat het zo lang moet duren voordat er een besluit wordt genomen. En als er een besluit valt dan komen de tegenstanders in het geweer. De Hoge Raad . Het is voor sommigen erg moeilijk om een democratisch genomen besluit te accepteren en te respecteren. C.A.Bouw uit Amersfoort | 23-01-2017 08:27 uur

