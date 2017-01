Op het ijs wordt het nu echt oppassen

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 23 januari 2017, 08:20 uur | update: 10:27 uur

Amerongse Bovenpolder Foto: Fred Geers

PROVINCIE UTRECHT - Het natuurijs in de provincie Utrecht blijft op het open water gevaarlijk. Dat meldt Fred Geers van Natuurijswijzer.nl.



Vannacht heeft het in het midden van het land niet of nauwelijks gevroren. Daardoor is het ijs er niet beter op geworden. Ook onderstroming in het water kan schade aanrichten en door de zon wordt het ijs bovendien brosser.



De wijkagenten in de gemeente Wijdemeren, waaronder de Loosdrechtse Plassen vallen, waarschuwen ook dat het ijs onbetrouwbaar is. Het dooit en het ijs is niet zo dik als het lijkt, zeggen de politiemensen.



Zondag deed schaatsbond KNSB in de loop van de dag al een oproep om het ijs niet meer op te gaan. Dat weerhield honderden schaatsers er niet van zich uit te leven op het Henschotermeer.





