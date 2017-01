Kind uit Merwedekanaal Nieuwegein gehaald

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 23 januari 2017, 08:42 uur | update: 09:23 uur

NIEUWEGEIN - In Nieuwegein is vanmorgen een kind in het Merwedekanaal terechtgekomen. Dat gebeurde in de buurt van de Museumwerf, meldt de brandweer.



Het kind kon snel uit het water gehaald worden en is door zijn of haar ouders meegenomen naar huis. Voor zover bekend gaat het goed met het slachtoffer.



Het is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is.



Reacties van lezers Hopelijk is het goed afgelopen. Ik wens de kleine en de ouders het beste. Ben wel eens bij de Museumwerf geweest en deze ligt niet aan het Merwedekanaal, maar aan een zijtak daarvan, de Vaartse Rijn. Gerard uit Houten | 23-01-2017 11:55 uur

