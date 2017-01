Uitvaart overleden arrestant Bertus de Man in Nijkerk

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 23 januari 2017, 11:24 uur | update: 12:08 uur

NIJKERK/AMERSFOORT - Enkele honderden familieleden, vrienden en belangstellenden begeleiden Bertus de Man naar zijn laatste rustplaats in Nijkerk. De 30-jarige man overleed vorig weekend, nadat hij in het centrum van Amersfoort was aangehouden door de politie. Over zijn dood ontstond veel commotie.



Het Openbaar Ministerie maakte afgelopen week bekend dat een cocaïnevergiftiging waarschijnlijk de oorzaak is van zijn overlijden. Familieleden van De Man wijzen echter met een beschuldigende vinger naar de agenten in Amersfoort. Die zouden hem te hard aangepakt hebben.



De familie heeft nog veel vragen en schakelde daarom zelf ook een patholoog in. Die vond aanwijzingen dat het mogelijk te vroeg is om te concluderen dat de grote hoeveelheid drugs in zijn lijf de enige aanleiding is voor de dood van De Man. Deze week wordt de definitieve uitkomst van de contra-expertise verwacht.



De agenten die bij de arrestatie betrokken waren worden als getuigen gehoord door de rijksrecherche. Het Openbaar Ministerie zal na het formele onderzoek besluiten of er iemand moet worden vervolgd.



Na de roerige week begraaft de familie het lichaam van De Man vandaag in Nijkerk. De uitvaartplechtigheid wordt gehouden in de St. Catharinakerk.



Vrienden en familie van De Man hielden vrijdagavond al een stille tocht in de binnenstad van Amersfoort. Honderden mensen, onder wie leden van een motorclub, liepen mee. De tocht eindigde met luide muziek en fakkels op de Langestraat, waar De Man werd gearresteerd.



