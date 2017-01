Weer autobrand gesticht in Overvecht

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 23 januari 2017, 09:58 uur | update: 12:11 uur

Twee weken geleden was de laatste van een serie autobranden in Overvecht Foto: Michiel van Beers

UTRECHT - In de Utrechtse wijk Overvecht is vannacht een auto uitgebrand. Volgens de politie zijn er sporen gevonden van brandstichting.



De auto stond op de Brandenburchdreef. Rond 03.05 uur kwam de melding van de brand. Het vuur is snel geblust door de brandweer, waarna agenten konden beginnen met het onderzoek.



De politie roept getuigen op om zich te melden. Dat kan door te bellen met 0900-8844 of anoniem met 0800-7000. Op de site van de politie is ook een tipformulier in te vullen.



