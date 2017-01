Oevers Hollandsche IJssel gaan op de schop

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 23 januari 2017, 10:44 uur | update: 10:48 uur

De Hollandsche IJssel bij Oudewater Foto: Koen van Weel, ANP

NIEUWEGEIN - De komende jaren gaat Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden aan de slag met de oevers van de gekanaliseerde Hollandsche IJssel. Omwonenden mogen vanavond in Montfoort meepraten over het project.



Volgens omgevingsmanager van de Hollandsche IJssel Esther Kleinveld moet er het nodige gebeuren om de oevers weer netjes op orde en veilig te maken. "We beginnen op de plekken waar het echt slecht is; daar komt nieuwe beschoeiing. Gaandeweg gaan we dan alle oevers langs en gaan we ook de keringen verbeteren."



De informatiebijeenkomst is bedoeld om de agenda's af te stemmen, zegt Kleinveld. "We hopen van mensen te horen wat zij van plan zijn langs de Hollandsche IJssel. Zo willen we voorkomen dat we net ergens de boel gaan opknappen waar iemand anders wat wil, of andersom." Of particuliere steigers kunnen blijven staan tijdens de werkzaamheden ligt volgens de omgevingsmanager sterk aan de situatie. "Het hangt er maar net vanaf hoe slecht de oever is of we er meteen mee aan de slag gaan of later."



De inspraakavond in Montfoort wordt gehouden in Zalencentrum Sint Joseph aan de Heiliglevenstraat en begint om 20.00 uur.



