Politie op zoek naar doorrijder Veenendaal

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 23 januari 2017, 10:51 uur | update: 11:47 uur

Foto: ANP

VEENENDAAL - De politie zoekt getuigen van een aanrijding zaterdag 14 januari in Veenendaal. De automobilist die het ongeluk heeft veroorzaakt, is doorgereden.



Een 20-jarige Veenendaalse fietste die zaterdagmiddag rond 14.30 uur op de Grote Beer. Bij de kruising met de Buurtlaan Oost zag ze een auto aan komen rijden. De bestuurder remde en de vrouw dacht dat ze door kon fietsen, maar de automobilist gaf vervolgens toch gas.



De Veenendaalse kwam tegen de linkerkant van de auto aan en viel. De bestuurder stopte wel en vroeg of alles goed was met haar, maar is vervolgens weggereden.



De automobilist is een man van rond de 60 jaar. Hij is ongeveer 1.80 meter lang en is kalend, met licht grijze haren. Hij reed in een licht grijze, kleine auto. De politie vraagt de bestuurder zich te melden en vraagt getuigen om informatie.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht