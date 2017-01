'Bevroren' brandweer in Vianen

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 23 januari 2017, 11:31 uur | update: 12:21 uur

Foto: Brandweer Vianen

VIANEN - De brandweer in Vianen heeft dringend behoefte aan vrijwilligers. Om hiervoor aandacht te vragen heeft het korps een Mannequin Challenge opgenomen.



In het ludieke filmpje zijn de brandweerlieden zogenaamd uitgerukt voor een brand op de Burgemeester Jonkheer Hoeufftlaan. Begeleid door gezwollen dancemuziek staan ze erbij als standbeelden. De een is er wat beter in dan de ander en niet iedereen kan zijn lachen inhouden, maar het korps hoopt dat de video meer vrijwilligers oplevert.



De brandweer in Vianen haakt met de video aan bij de Mannequin Challenge-trend, waarbij een bepaalde situatie wordt uitgebeeld en de deelnemers een bevroren houding aannemen.



De Mannequin Challenge ontstond eind oktober in Amerika, waarschijnlijk op een middelbare school in Florida. Toen bekende Amerikanen, onder wie Hillary Clinton, het overnamen werd het een hype.





Reacties van lezers Brandweer heeft geen vrijwilligers nodig maar meer medewerkers!! Elk bedrijf kan wel vrijwilligers gebruiken het gevaar wat dit werk met zich mee brengt en de belasting van de brandweer lieden is vaak enorm. Natuurlijk is ieder blij als ze op tijd met voldoende mankracht verschijnen maar dit hoort gewoon een betaalde baan te zijn laat ze bij het kabinet die splinter partijtjes maar eens opdoeken dan is er weer een redelijk potje voor meer mankracht Gerard uit Driebergen | 23-01-2017 11:52 uur

