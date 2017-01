Overval op fietsenwinkel Bunnik in Bureau Hengeveld

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 23 januari 2017, 12:00 uur | update: 12:01 uur

Foto: Menno Bausch

BUNNIK - Dinsdag 24 januari besteden Bureau Hengeveld en Opsporing Verzocht aandacht aan een gewelddadige overval op een fietsenwinkel in Bunnik van 16 november j.l. Een dag voor de overval werd een recorder van de bewakingscamera's gestolen waardoor er geen beeld van is.



Op de dag voor de overval kwamen rond 9.30 uur vier mannen de winkel aan de Molenweg binnen. Eén van hen had een fiets bij zich waarmee problemen zouden zijn. De fietsenmaker bekeek de fiets, maar er bleek niks mee aan de hand. De vier mannen vertrokken weer.



TNT-JAS

De volgende ochtend, woensdag 16 november rond 07.45 uur, kwam de eigenaar aan bij zijn zaak. Hij zag een jongeman aan komen lopen die een TNT-jas of iets soortgelijks aan had. Omdat hij dacht dat de jongen iets af kwam leveren, liet de eigenaar hem binnen.



Binnen sloeg de verdachte het slachtoffer meerdere keren en bond hem vast. De eigenaar kon niet zien wat er in zijn zaak gebeurde, maar hoorde meerdere stemmen. Toen de mannen verdwenen waren, riep hij hulp in van mensen die langs de fietsenwinkel liepen.



Tien dure fietsen bleken gestolen, waaronder racefietsen en twee E-mountainbikes. Toen de eigenaar de beelden van de beveiligingscamera wilde bekijken, bleek de recorder verdwenen. Vermoedelijk was die de dag ervoor al gestolen.



GETUIGEN

Mensen die informatie over de overval en/of de verdachten hebben, worden opgeroepen contact op te nemen met de opsporingstiplijn via 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of M-online.



