Nieuwe 'excellente scholen' in Amersfoort, Woerden, Nieuwegein en Zeist

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 23 januari 2017, 12:04 uur | update: 12:25 uur

Foto: Koen Suyk, ANP

PROVINCIE UTRECHT - Drie basisscholen in de regio mogen zich vanaf vandaag 'excellente school' noemen. Het gaat om de School op de Berg in Amersfoort, de Andersenschool in Woerden en de Koningin Julianaschool in Nieuwegein. Ook de havo van het Montessori Lyceum Herman Jordan in Zeist heeft het predicaat gekregen.



Dat blijkt uit een lijst die het ministerie van Onderwijs heeft gepubliceerd. Een excellente school is volgens het ministerie van Onderwijs een instelling die uitblinkt. In totaal heeft de provincie Utrecht nu negen excellente basisscholen en zeven excellente middelbare scholen.



EXCELLENTE BASISSCHOLEN

SBO Michaelschool, Amersfoort

School op de Berg, Amersfoort

NBBS De Nijepoort, Groenekan

Koningin Julianaschool, Nieuwegein

SBO De Evenaar, Nieuwegein

CBS De Wegwijzer, Overberg

De Achtbaan, Utrecht

OBS Overvecht (Klopvaart), Utrecht

Andersenschool, Woerden



EXCELLENTE SCHOLEN MIDDELBAAR ONDERWIJS

Auris Professor Groenschool (speciaal onderwijs), Amersfoort

Farel College (havo), Amersfoort

Johan van Oldenbarneveltgymnasium (vwo), Amersfoort

Cals College (vwo), Nieuwegein

Stedelijk Gymnasium (vwo), Utrecht

Oosterlicht College (vmbo-b en -k), Vianen

Montessori Lyceum Herman Jordan (havo), Zeist







-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht