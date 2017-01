Weer onderzoek bij huis brandslachtoffer Lindsey

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 23 januari 2017, 13:14 uur | update: dinsdag 24 januari 2017, 13:05 uur

Foto: AS Media (Foto 1 van 4) Foto: AS Media (Foto 2 van 4) Foto: AS Media (Foto 3 van 4) Foto: AS Media (Foto 4 van 4) ‹ ›

AMERSFOORT - Het Forensisch Onderzoeksteam van de politie doet nogmaals onderzoek naar de grote woningbrand aan de Gounodstraat in Amersfoort. Het team is aanwezig om de situatie op de plek in kaart te brengen.



"We maken een soort 360 gradenfoto, dit is een soort driedimensionale scan van de woning. Deze scan hebben we nodig voor het onderzoek, want straks wordt de woning weer opgeruimd en dan kun je niet meer terugkijken", vertelt een woordvoerster van de politie.



De woningbrand op zaterdag 14 januari kostte de 11-jarige Lindsey het leven. Zij bezweek een dag na de brand aan haar verwondingen. De politie gaat ervan uit dat de brand is aangestoken. Bij hetzelfde huis is al eerder brand gesticht.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht