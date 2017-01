Burgemeester wil ogen en oren Veenendalers

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 23 januari 2017, 13:21 uur | update: 13:25 uur

Foto: Marcel Antonisse, ANP

VEENENDAAL - Burgemeester Kolff van Veenendaal is bezorgd over het aantal inbraken in zijn gemeente. De afgelopen week werd er 12 keer ingebroken of een poging daartoe gedaan. Normaal gebeurt dat gemiddeld 3 keer per week.



De inbraken worden niet in een specifieke wijk gepleegd maar door heel de stad zegt Kolff. Via twitter roept de burgemeester inwoners op om alert te zijn.



De inbraken hebben volgens Kolff ook prioriteit bij de politie en de gemeente, maar hulp van burgers is in de donkere dagen welkom.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht