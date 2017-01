Verzet tegen woningbouw bij Landgoed Bredius

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 23 januari 2017, 09:48 uur | update: 15:32 uur

WOERDEN - Landgoed Bredius in Woerden is tegen de bouw van nieuwe huurwoningen aan de rand van het landgoed. De gemeente wil in de hele stad, verdeeld over negen locaties, 180 extra woningen bouwen die bedoeld zijn inwoners en statushouders.



Voorzitter Mieke Lendfers van Stichting Landgoed Bredius zal vanavond haar onvrede kenbaar maken aan de wethouder tijdens een buurtbijeenkomst. "We willen graag dat het landgoed groen blijft. De gemeente heeft de laatste jaren ook aangegeven het belangrijk te vinden dat de natuur behouden blijft", aldus Lendfers.



De bijeenkomst is vanavond aan de Jozef IsraŽlslaan.



