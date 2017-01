Utrechtse raadsleden stellen minder schriftelijke vragen

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 23 januari 2017, 15:49 uur | update: 17:47 uur

UTRECHT - De partijen in de Utrechtse gemeenteraad hebben in 2016 minder schriftelijke vragen gesteld dan in 2015. Het afgelopen jaar klommen de partijen 170 keer in de pen met een vraag. Het jaar ervoor stelden zij 203 schriftelijke vragen.



Queeny Rajkowski (VVD) maakte zich eerder zorgen over het aantal vragen dat raadsleden aan het college stellen. De VVD-politica vroeg zich af of elke vraag wel relevant is. De 203 vragen van het jaar 2015 waren een uitzondering, de jaren ervoor was het aantal aanzienlijk lager. In 2014 waren het er 150, en in 2013 stond de teller op 174.



MEESTE VRAGEN

Koplopers 'vragen stellen' in de Utrechtse raad zijn nog altijd oppositiepartij PvdA en collegepartij D66. Zij stelden allebei 42 vragen. De partij van Rajkowski is vierde in die lijst met 36 vragen, vlak achter GroenLinks met 38 vragen.



Stadsbelang Utrecht (8) en Student & Starter (6) stelden in 2016 de minste vragen. De middenmoot wordt gevormd door het CDA (24), de ChristenUnie (20), de SP (20) en de Partij voor de Dieren (19). Schriftelijke vragen worden vaak door meerdere partijen ondertekend. Daardoor is de som van de partijen hoger dan het totale aantal vragen.



Het raadslid dat vorig jaar de meeste schriftelijke vragen stelde was Eva van Esch van de Partij voor de Dieren. Zij stelde 19 keer een schriftelijke vraag. Bouchra Dibi (PvdA) is tweede met 14 vragen. Derde is Sander van Waveren van het CDA met 13 vragen.



SIMPELE VERKLARING

Volgens Heleen de Boer van GroenLinks is er een simpele verklaring voor de daling. "Sinds dit jaar hebben we regelmatig een vragenuurtje waarbij raadsleden mondeling vragen kunnen stellen. Ik vermoed dat als je alle vragen optelt, dat er dit jaar zelfs meer vragen gesteld zijn."



Reacties van lezers Grappig detail is wel dat de Utrechtse belastingbetaler opdraait voor een ambtenaar die zich fulltime bezig houdt met het voorlichten van de onwetende PvdD, met kop en schouders kampioen nutteloze vragen stellen. Ja, u leest het goed, er gaat 40 uur per week of meer zitten in het doen van het huiswerk dat de PvdD eigenlijk zelf had horen te doen. Thomas uit Utrecht | 23-01-2017 22:13 uur Vragen waarom heel Utrecht een bouwput is, of een ondringbare vestiging waar zelfs de eigen burgers amper meer van a naar b komen?? Of is dat te simpel en zijn zij met veel hogere wiskundige vragen bezig met al hun `wijsheid`!!!! muis1992 uit Utrecht | 23-01-2017 21:28 uur Ik vraag me af over welk onderwerp de meeste vragen werden gesteld - is dat onderzocht? Gewoon nieuwsgierig... stefan uit Utrecht | 23-01-2017 16:01 uur

