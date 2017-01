Ouder echtpaar Maarssen oog in oog met gewelddadige indringer

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 23 januari 2017, 15:50 uur | update: 15:50 uur

MAARSSEN - De recherche onderzoekt een gewelddadig incident in Maarssen.



Een man belde donderdag rond 19.45 uur aan bij de woning van een ouder echtpaar aan de Boomstede. Hij pakte de vrouw des huizes beet en drong het huis binnen.



De echtgenoot van de vrouw schoot te hulp en werd mishandeld. Hij kwam ten val en moest zich in het ziekenhuis laten behandelden aan zijn verwondingen. Wat de man wilde in de woning en of hij iets gestolen heeft, is niet duidelijk.



Het zou gaan om een man met een lichtgetinte huidskleur van ongeveer 23 jaar. Hij droeg donkere kleding en had een muts op. De recherche roept getuigen op zich te melden.





