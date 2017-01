Schaatspret op te dun ijs: "Als je ze eraf haalt, krijg je boze mensen op je dak"

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 23 januari 2017, 16:58 uur | update: 21:50 uur

WOUDENBERG - Het ijs is lang niet overal betrouwbaar, toch bonden ook maandag weer heel wat mensen de ijzers onder. Onder meer op het Henschotermeer en in Molenpolder bij Maarsseveen werd geschaatst ondanks de wakken en het onheilspellende gekraak.



"Het ijs van het Henschotermeer is een goeie 8 centimeter dik, maar voor een grote mensenmassa zoals zondag heb je echt wel 10 centimeter nodig. Het is dus wel risicovol", zegt Wolberti Ruiter van Recreatieschap Midden-Nederland.



Toch liet hij de schaatsfanaten maandag hun gang gaan. "Je zou ze van het ijs kunnen sturen, maar de ervaring leert dan je dan ook veel boze mensen krijgt en dat ze op andere manieren proberen het ijs op te gaan. Op deze manier kunnen we het in ieder geval beheersen."



Wanneer het echt gedaan is met de ijspret, is nog onduidelijk. "Lastig om daar een criterium aan te verbinden", zegt Ruiter. "We moeten dat elk uur blijven bekijken en elk uur neem ik voor mezelf de beslissing of het nog verantwoord is. Op het moment dat ik het gevoel heb dat het niet meer kan, moet iedereen eraf."



Verslaggever Mark van der Wel begaf zich ook op het ijs. Bekijk zijn live-verslag op Facebook.



Reacties van lezers Daar begint het softe gedrag al; "de mensen worden boos, dus laten we ze hun gang maar gaan" Ik word ook boos als ik te hard rijd en een bekeuring krijg, zullen we die bekeuring dan ook maar laten zitten? RvD uit Woudenberg | 24-01-2017 08:25 uur

