Drugstruck onderschept, Amersfoorter vervoert 1000 liter chemische vloeistof

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 23 januari 2017, 16:09 uur | update: 21:50 uur

Foto: Politie

AMERSFOORT/BARNEVELD - De politie houdt een Amersfoorter vast voor het vervoeren van 1000 liter chemische vloeistof, die te gebruiken is als grondstof voor de productie van synthetische drugs.



De 46-jarige man werd zondag aangehouden bij een controle op een parkeerplaats langs de A1 bij Barneveld. In de laadruimte van zijn kleine vrachtwagen stond een kunststof tankcontainer met de vloeistof.



De chauffeur zei niet te weten om wat voor product het ging. Hij moest de vrachtwagen alleen maar van A naar B vervoeren, verklaarde hij. De politie vertrouwde het niet en nam de man mee naar het bureau.



Uit onderzoek van specialisten blijkt dat er azijnzuuranhydrid in de tank zat. Dit is een gevaarlijke stof die bij inademing giftig is en brandwonden veroorzaakt bij contact met de huid. Ook is de stof ontvlambaar. Daarom moet het transporteren van deze stof voldoen aan de regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Dat was bij dit transport niet het geval.



De politie onderzoekt waar de vloeistof vandaan komt.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



verberg de 2 reacties | naar nieuwsoverzicht »

Reacties van lezers Het precusorenonderzoek, naar de grondstoffen voor het azijnzuuranhydrid, en naar de oorsprong van de verpakking van het spul, zal kunnen leiden naar de productieketen, de drugslaboratoria en hun toeleveranciers. Als CSI-fan zou je hiervan watertanden, wat een vangst! Goochem uit Utreg | 23-01-2017 21:04 uur Stop hem maar in dat vat, dan is het probleem snel 'opgelost'. Lombokker uit Utrecht | 23-01-2017 17:16 uur

Nieuwsoverzicht