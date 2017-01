162 Amersfoortse huizen hebben weer verwarming

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 23 januari 2017, 21:45 uur | update: dinsdag 24 januari 2017, 08:21 uur

Foto: AS Media

AMERSFOORT - In Amersfoort zaten 162 huishoudens aan het Verzetsplein maandag urenlang in de kou. De verwarming van woningen in de Molendijkflat deed het niet vanwege een lek in de hoofdleiding.



Volgens de woningbouwvereniging was het lek lastig te repareren, omdat de leiding in een kruipruimte van het gebouw zat. Halverwege de avond wisten monteurs het lek te bereiken en kon het gat gedicht worden. Inmiddels werkt de verwarming weer naar behoren, meldt De Alliantie dinsdagochtend.



De woningbouwvereniging bood bewoners maandagavond nog kacheltjes aan. Voor wie liever uitweek naar een andere verblijflocatie, kon vervoer geregeld worden. Maar uiteindelijk maakte niemand gebruik van dat laatste aanbod.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht