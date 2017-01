UMC krijgt miljoenen subsidie voor draagbare kunstnier

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 23 januari 2017, 19:25 uur | update: 19:46 uur

UTRECHT - Het UMC Utrecht krijgt van de Europese Commissie 3,3 miljoen euro subsidie om een prototype draagbare kunstnier verder te ontwikkelen. Voor dit project werkt het Utrechtse ziekenhuis samen met een ingenieursbedrijf en twee medische centra in Spanje.



PatiŽnten die via buikspoeling dialyseren hebben voordeel van de draagbare kunstnier. Het moet hen minder afhankelijk maken van de nierdialyse en ook de kwaliteit van leven wordt ermee verbeterd. Zo wordt de spoelvloeistof in de buik continu gezuiverd met behulp van de draagbare kunstnier, waardoor ook de bloedzuivering aanzienlijk verbetert, aldus het UMC.



De subsidie is bedoeld om de kunstnier verder te ontwikkelen, zodat patiŽnten die kunnen testen. Het UMC test in eerste instantie alleen 's nachts, waarbij de testpersonen een apparaat op een nachtkastje hebben. Op ten duur is het de bedoeling dat patiŽnten de kunstnier de hele dag bij zich kunnen dragen.



