Amersfoorters opnieuw bijeen om overlast ventilatiepijp

Foto: RTV Utrecht

AMERSFOORT - Tegenstanders van een hoge ventilatiepijp in de binnenstad van Amersfoort mochten vanavond hun verhaal doen tijdens een hoorzitting. Omwonenden van restaurant Rib's Factory aan de Hof maakten eerder bezwaar tegen de pijp.



De bewoners hebben last van het geluid en de geur en daarnaast wordt ook hun uitzicht belemmerd door de ventilatiepijp. Ondanks de bezwaren, wees de gemeente Amersfoort de vergunning toch toe omdat de pijp aan alle eisen voldoet.



Om bewoners tegemoet te komen, stak het restaurant eerder duizenden euro's in een nieuwe installatie. Vooraf is zelfs aan de gemeente voorgelegd of deze afzuigpijp zou voldoen. De buren verderop werden daarmee tevreden gesteld, maar nu zijn andere omwonenden boos.



De hoorzitting bood boze inwoners een laatste kans om iets aan de situatie te doen. Namens de gemeente was wethouder Fleur Imming aanwezig bij de bijeenkomst. Het is nog niet bekend wanneer de gemeente reageert.



