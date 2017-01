Cel geëist in hoger beroep woningoverval Lunetten

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 24 januari 2017, 14:15 uur | update: 19:30 uur

De gewelddadige overval in de Utrechtse wijk Lunetten. Foto: Koert Walraven

UTRECHT - Tegen twee mannen die betrokken waren bij een woningoverval in Utrecht zijn in hoger beroep celstraffen van 16 en 14 jaar geŽist. De Amsterdammers werden eerder veroordeeld voor 13 en 11 jaar gevangenisstraf.



De advocaat-generaal wil dat Omar D. 16 jaar de gevangenis in gaat, medeverdachte Abdeslam A. hoorde in hoger beroep 14 jaar cel tegen zich eisen.



Bij de woningoverval in 2014 vielen vier gemaskerde mannen een woning aan de Vaalserberg binnen. Daarbij hielden ze een familie met vier kinderen onder schot met zware vuurwapens. De vader en moeder werden mishandeld. Buiten het huis vond een vuurgevecht plaats met de politie. Daarbij schoten de daders gericht op de politie met zwaar geschut.



HOGER BEROEP

In de rechtszaal ontkende verdachte Abdeslam A. betrokken te zijn geweest bij de overval. "Ik was niet in Utrecht, ik heb niet geschoten en ik ben ook niet diegene die op de camerabeelden staat."



Maar onderzoek wijst uit dat A. wel degelijk met de overval te maken heeft. Zo zou zijn stem herkend zijn in een telefoongesprek. Daarnaast registreerden zendmasten in Mijdrecht en Amsterdam zijn telefoon. In de rechtszaal zei de verdachte dat de betreffende telefoonnummers niet van hem zijn.



PANIEK

Verdachte Omar D. ontkende zijn betrokkenheid niet. Hij had naar eigen zeggen de taak om de familie in de woning onder schot te houden. Hij gebruikte daarvoor een jachtgeweer. "Er zouden geen kinderen in huis zijn. Als ik wist dat die er toch waren, had ik niet meegedaan", aldus D. "Er was veel paniek in huis en veel geschreeuw. Iemand schoot op de tv. Daardoor raakte ik zelf ook in paniek."



D. brak tijdens het vuurgevecht met de politie zijn been en verloor daardoor veel bloed. Als gevolg daarvan moest hij na de schietpartij naar het ziekenhuis. Tijdens het hoger beroep verklaarde D. dat zijn jachtgeweer niet geladen was.



VRIJSPRAAK

A.'s advocaat vroeg om vrijspraak. Volgens hem is er geen enkel bewijs dat zijn cliŽnt aanwezig was bij de gebeurtenis. Zo zou het DNA op de handschoen niet persť een daderspoor hoeven te zijn omdat de verdachten elkaar kennen. Daarnaast had A. niet op de politie kunnen schieten omdat hij zelf beschoten was ern ernstig gewond raakte.



De twee Amsterdammers werden eerder veroordeeld in de zaak. Omar D. kreeg 13 jaar gevangenisstraf, Abdeslam A. moest van de rechtbank 11 jaar de cel in.



Naar verwachting is op 7 februari de uitspraak.



