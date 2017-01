Utrechtse scholen in de race voor Onderwijsprijs

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 24 januari 2017, 06:30 uur

PROVINCIE UTRECHT - Zes scholen uit de provincie Utrecht dingen vanavond mee naar de Utrechtse Onderwijsprijs. De prijs is voor bijzondere projecten die de veelzijdigheid van het Nederlands onderwijs laten zien.



In de categorie voortgezet onderwijs zijn Accent in Amersfoort, het Revius Lyceum in Doorn en Mytylschool Ariane de Ranitz in Utrecht genomineerd. Die laatste school maakt kans vanwege het verbindende project 'Stick together'.



"Dit project houdt in dat leerlingen met een beperking en leerlingen zonder beperking een dag met elkaar optrekken. Zo ontdekken ze dat ze wat anders zijn, maar dat dit niet uitmaakt", vertelt Jasper Swuste van de school.



MAATWERK

Leerlingen van praktijkschool Accent in Amersfoort krijgen allemaal een op maat gemaakte roadmap voor de toekomst. De school stippelt samen met de leerlingen individuele trajecten uit met leerdoelen. "Dus eigenlijk heeft geen enkele leerling hetzelfde leerprogramma", aldus Saskia van Berkel.



Op het Revius Lyceum in Doorn organiseerden leerlingen zelf een project. Ze debatteerden in de stijl van het Europees Parlement, waarbij leerlingen de rol van een land op zich namen. "Het doel is om leerlingen een diepere kennis in onze wereld te geven en dat doen we door te debatteren over actuele stellingen", zegt een leerling van de middelbare school.



BASISSCHOLEN

Ook drie basisscholen zijn genomineerd. Het gaat om de Willibrordusschool in Breukelen, de Costaschool Kanaleneiland en de Klimroos, Apollo 11 en Mavo Tien in Utrecht.



De winnaars worden dinsdagavond tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Provinciehuis bekendgemaakt. De winnaar gaat door naar de landelijke finale op 29 maart in Rotterdam.



