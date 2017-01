Automobilist vliegt over mistig slootje Nieuwegein

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 24 januari 2017, 05:50 uur | update: 13:26 uur

Foto: Koen Laureij

NIEUWEGEIN - Een automobilist in Nieuwegein is meegenomen naar het ziekenhuis, nadat hij met zijn auto over een slootje was gevlogen. Het ongeluk gebeurde vannacht op de Defensiedok. De man bleek volgens de politie te hebben gedronken.



De bestuurder zag in de mist klaarblijkelijk niet dat hij een T-splitsing naderde en reed rechtdoor waar de weg ophield. Zijn auto belandde half in het water. De man wist er zelf uit te kruipen, maar had de brandweer nodig om terug over de sloot te komen.



Ambulancemedewerkers hebben de brokkenpiloot uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Daarna is hij door de politie aangehouden. Zijn rijbewijs moest hij inleveren.



