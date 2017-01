"RIVM wil minder vleesconsumptie om klimaatdoelen te halen"

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 24 januari 2017, 06:26 uur | update: 07:12 uur

BILTHOVEN - Het RIVM in Bilthoven vindt dat de overheid duurzaam en gezond eten actief moet bevorderen. Dat is volgens het instituut niet alleen goed voor onze gezondheid, maar ook voor het milieu.



Volgens de Volkskrant staat dat in een rapport dat vandaag dat het RIVM vandaag presenteert. Het advies is om minder vlees en dierlijke productien als melk en kaas te gebruiken. Ook moet de consument minder alcohol en frisdrank drinken en over de hele linie minder gaan consumeren.



De overheid kan aan de gedragsverandering een bijdrage leveren door accijns of meer btw te heffen op vlees, zegt het rapport volgens de krant. Door duidelijke etiketten op voedsel kunnen consumenten in een oogopslag zien op een product gezond en duurzaam is.



Het rapport van het RIVM verschijnt aan de vooravond van de Voedseltop die donderdag in Den Haag wordt gehouden. De 150 invloedrijkste beslissers uit de Nederlandse voedselwereld komen samen om te praten over het voedselbeleid van de toekomst. Het RIMV zegt dat het beperken van de uitstoot van broeikasgassen door voedselconsumptie onvermijdelijk is als Nederland zijn klimaatdoelstellingen wil halen.



Reacties van lezers slappe gezwans over klimaatdoelen. dat hele klimaat gebeuren is er om geld bij de mensen uit de zak te kloppen meer niet. we hebben hier zoveel jaar geleden ook een tropisch klimaat gehad en ook een ijstijd. wij hebben het eind van het gematigd klimaat meegemaakt en zitten nu op een overgang naar weer een ander klimaat. dit vond al plaats voordat de mens hier op aarde rondliep. voorbeeld; zure regen,iedereen in rep en roer terwijl regen een ph waarde heeft die zuur is dus goed voor de vegetatie . vervolgens moesten we allemaal een katalysator in de auto hebben ,wat ons weer geld koste. twee uit | 24-01-2017 19:59 uur De regering wil meer consumptie, want dat is goed voor de economie, maar het R.I.V.M. als rijksinstelling wil het tegenovergestelde... OVV uit Utrecht | 24-01-2017 17:41 uur P: soms is bemoeienis echt nodig, als veel mensen alleen maar aan zichzelf denken, en de steeds groter wordende problemen met het milieu maar doorschuiven naar de volgende generaties.. Martin uit Maarssenbroek | 24-01-2017 16:35 uur Tja ..... en ik wil liever minder bemoeienis vanuit dit soort instanties ...... P. uit Utrecht | 24-01-2017 12:45 uur Goed dat dit wordt aangekaart door zo'n organisatie. Denk wel dat er misschien meer bereikt wordt met informeren. Echte "vlees eters" gaan wel steigeren als ze het willen demotiveren door hogere accijns of btw. Marcel uit Utrecht | 24-01-2017 11:02 uur

