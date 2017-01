Koningin Máxima opent Nationale Onderwijs Tentoonstelling in Utrecht

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 24 januari 2017, 17:31 uur | update: 17:31 uur

Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - In de Jaarbeurs in Utrecht heeft koningin Máxima de Nationale Onderwijs Tentoonstelling geopend, een grote vakbeurs voor mensen in het onderwijs.



Máxima is een voorvechter van meer aandacht voor muziek in het onderwijs en daarom ging ze langs bij stands van 'meer

muziek in de klas'. Ook bezocht ze de stand van 'Wijzer in Geldzaken', waar ze erevoorzitter is. Dat project vraagt aandacht voor educatie over financiën.



Kinderen van de Kathedrale Koorschool in Utrecht traden samen met leerlingen van de Antoniusschool in Best op voor de koningin met zang en dans.



Op de Koorschool wordt acht uur per week besteed aan zingen. De leerlingen zongen al eerder voor de koningin. Ze vinden dat reguliere basisscholen ook meer moeten doen aan muziekonderwijs. "Het is heel belangrijk want je wordt er vaak vrolijk van en je kan ook vaak je gevoelens kwijt in muziek", zegt de 9-jarige Sophie.



Ook minister Jet Bussemaker en burgemeester Jan van Zanen waren aanwezig bij de opening. De onderwijsbeurs duurt tot en met zaterdag.



