Politie bedankt redders rolstoeler Woerden

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 24 januari 2017, 09:27 uur | update: 09:38 uur

Foto: Politie Woerden

WOERDEN - De politie in Woerden bedankt via Facebook drie jongeren die een man hebben geholpen. De Woerdenaar was uit zijn rolstoel gevallen.



De groep was onderweg naar huis na een avondje stappen. In het centrum zagen ze de man op de grond liggen. Ze hielpen hem overeind en gingen mee naar zijn woning. Daar bleek dat de man zijn huissleutels was verloren. Een deel van de groep liep terug naar het centrum, maar er werd niks gevonden.



De jongeren belden de politie om een oplossing voor de man te zoeken. Het lukte agenten vervolgens om zonder schade een raam van zijn slaapkamer te openen.



"Geweldig om te zien dat deze jongeren zo hulpvaardig waren. Onze complimenten en bedankt voor jullie inzet!", schrijft de wijkagent.



Reacties van lezers Hartverwarmend!!! OVV uit Utrecht | 24-01-2017 17:30 uur Gelukkig is het grootste deel van de jeugd bereid om te helpen guusje uit IJsselstein | 24-01-2017 11:45 uur Wat een positief bericht de jeugd is niet zo slecht als ons verteld wordt, er zijn ook nog jongeren die wel opgevoed worden/zijn. Trudie uit Maarssen | 24-01-2017 11:26 uur Top gedaan jongens :) Nieuwegeiner uit Nieuwegein | 24-01-2017 10:47 uur

