Mysterieus briefje: hond beet therapiepoes Mimi dood

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 24 januari 2017, 10:27 uur | update: 16:58 uur

Foto: IJsselstein20.nl

IJSSELSTEIN - Een gezin uit IJsselstein heeft een geheimzinnig briefje gekregen over hun vermiste therapiepoes Mimi. Het dier zou zijn doodgebeten door een hond.



De afzender schrijft: "Tot mijn spijt moet ik u vertellen dat mijn hond uw kat op de vroege ochtend van vrijdag 20 januari heeft doodgebeten. Mijn hond was wel aangelijnd, maar wist zich los te trekken. Ik heb uw kat meegenomen en later die dag bij een dierenarts de chip laten uitlezen. Uw kat heb ik bij de dierenarts achtergelaten. Ik kan mij voorstellen dat u er verder weinig aan heeft, maar het spijt mij oprecht."



Dierenartsen in de omgeving zeggen echter dat bij hen geen Mimi is binnengebracht, schrijft de lokale site IJsselstein 2.0.



Mimi wekte de moeder van het gezin bij angstaanvallen en nachtmerries, maar bood ook haar kinderen houvast, die een stoornis in het autistisch spectrum hebben, schrijft het AD.



Het gezin uit IJsselstein wil heel graag weten wat er precies is gebeurd, desnoods anoniem.



Reacties van lezers Zou dit dan ťťn van de zeer zeldzame keren zijn dat het niet ging om een gevaarlijke vechthond als een pitbull, stafford of wat ook nogal bijtgraag is: huskies? Tenminste, de eigenaars van dat soort levende wapens hebben over het algemeen niet het fatsoen om naar een dierenarts te gaan, laat staan (anoniem) kennis te geven over wat hun hond gedaan heeft. Thomas uit Utrecht | 24-01-2017 14:24 uur Heb dan ook het lef om je naam er bij te zetten. Mark uit Vianen | 24-01-2017 13:01 uur

